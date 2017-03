"Pierino e il Lupo" al Cinema Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore

Domenica 26 marzo alle 16 "Fondazione A.I.D.A. Teatro" metterà in scena lo spettacolo "Pierino e il lupo", ispirato alla favola musicale di Sergej Prokofev, al Cinema Teatro di San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 per la rassegna "Le Domeniche a Teatro" per bambini e famiglie, realizzata dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con Arteven, Regione del Veneto e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Testo e voce di Dario Fo; adattamento teatrale e regia di Nicoletta Vicentini; con Rossella Terragnoli, Marina Fresolone e Enrico Ferrari; musiche registrate dall'Orchestra Verdi di Milano; per gentile concessione della rivista Amadeus scene e illustrazioni di Emanuele Luzzati. Spettacolo di teatro d'attore consigliato a partire dai 4 anni. Biglietto unico a 5 euro. Riduzioni: 4x3: se acquisti 3 biglietti il 4° è in omaggio. Info: Comune di Montecchio Maggiore - Ufficio Cultura 0444.705737 - www.arteven.it.

TRAMA DI PIERINO E IL LUPO: tre attori pasticcioni mettono in scena, o meglio cercano di farlo, la nota favola musicale di Prokofev. Infatti non avendo studiato, improvvisano ed inventano idee strampalate per orientarsi fra gatti, papere, lupi, corni e clarinetti. Per fortuna su di loro regna il "Grande Narratore", che, con la sua voce, li guida sicuro lungo il percorso della fiaba. Ma sono talmente distratti e confusionari, che arrivano a reinventare i personaggi.

