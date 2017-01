"Pezzi da 90": Max Giusti al Teatro Comunale di Vicenza

Giovedì 16 febbraio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 è in calendario lo spettacolo di cabaret "Pezzi da 90" con il famoso comico televisivo Max Giusti. per il ciclo di appuntamenti "fuori abbonamento" nella 10^ stagione artistica. Regia: Marco Terenzi. Testi di Max Giusti con Max Giusti, Marco Terenzi, Giuliano Rinaldi e con la "Super Max Band". Produzione "AB Management". Distribuzione "Terry Chegia". Nel nuovo show "Pezzi da 90" di Max Giusti si avvicenderanno in scena una miriade di personaggi sia in video sia live in un turbinio di ritmo, sorprese e risate, che lasceranno il pubblico a bocca aperta. Insomma uno spettacolo pieno di "Pezzi da 90", che sono praticamente i personaggi interpretati da Max per prendere in giro con imitazioni perfette artisti, come Terence Hill a Francesco De Gregori, da Ligabue a Vasco Rossi e Bono Vox. Ma la vita moderna non è fatta solo di "Pezzi da 90": faranno infatti capolino sul palco alcune figure variopinte e multietniche, che sono riusciti a trovare lavoro in Italia: un egiziano con l’ortofrutta e un prete africano di provincia. Non mancheranno naturalmente gli amici di sempre, sempre amati dal pubblico e attuali più che mai: Lotito con la sua Lazio, Albano tornato a Sanremo e Cristiano Malgioglio sosia del presidente Mattarella. Prezzi: 34 euro intero - 24 euro ridotto over 65 - 15 euro ridotto under 30. Fino ad esaurimento posti i biglietti saranno disonibili nella biglietteria del teatro oppure on line sul sito www.tcvi.it o nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza.

Biografia di Max Giusti: Massimiliano "Max" Giusti, nato a Roma il 28 luglio 1968 da padre marchigiano e madre sarda, è un attore, comico, conduttore televisivo, imitatore e doppiatore italiano. E' cresciuto nel quartiere romano Portuense, a Casetta Mattei, intraprendendo da giovanissimo la carriera televisiva. Ha esordito sul piccolo schermo nel 1991, prendendo parte a due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da 2 (quest'ultimo con Raffaella Carrà). Nel 1993 partecipa a Mi Raccomando insieme a Massimo Ranieri mentre in seguito prende parte a Mio Capitano (1996) ed al programma umoristico Seven Show (1998-1999). Ma è nel 2001 con Stracult, trasmissioni in cui apparvero anche Max Tortora ed Eva Henger, che acquisì molta popolarità. Ottimo imitatore, ha messo in mostra questa qualità in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera, accanto a Gene Gnocchi e Simona Ventura e in Cocktail d'Amore, condotto da Amanda Lear, in cui ha proposto l'imitazione di Cristiano Malgioglio. Nel 2005 presentò Gli Isolati, programma satirico basato sul reality show L'isola dei famosi, che ebbe un buon successo di pubblico e di critica. Sempre nel 2006 è nel cast della fiction della RAI, Raccontami, con la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, dove interpreta il ruolo del maresciallo Mollica. Nel 2007 ha assunto la conduzione di Stile Libero Max, show che ripropone il format di Libero reso famoso da Teo Mammucari. Nel 2007 entra da coprotagonista nel ruolo dell'Ispettore Raffaele Marchetti nel cast di Distretto di Polizia 7, per la regia di Alessandro Capone e sarà presente anche nell'ottava stagione, in onda dal settembre 2008. Nell'autunno 2008 è in video pure nel cast della seconda stagione della serie Raccontami. Dal settembre 2008 conduce una delle più importanti e controverse trasmissioni di Raiuno, Affari Tuoi, sostituendo il collega Flavio Insinna. Ritorna dal settembre 2009 sempre come conduttore della trasmissione in prima serata Affari Tuoi su Raiuno abbinata alla Lotteria Italia 2010. Su Canale 5 è sempre tra i protagonisti della nuova stagione di Distretto di Polizia regia di Alberto Ferrari. Nella primavera 2010 continua la sua attività di conduttore con lo show Stasera è la tua sera, in onda per quattro giovedì consecutivi in prima serata. Nel giugno 2010, è protagonista, insieme a Fabrizio Frizzi, del varietà Attenti a quei due - La sfida. Conduce l'8 dicembre 2010 il programma "Il pubblico Da Casa", spin-off di Da Da Da che si basa esclusivamente sul televoto degli spettatori i quali hanno l'opportunità di scegliere quale siano le categorie di personaggi televisivi "ripescati" nelle teche Rai destinati a vincere la puntata. Dal 13 febbraio 2012 torna a condurre Affari tuoi su Raiuno. Il 2 giugno 2013 conduce la sua ultima puntata del "Gioco dei Pacchi" dopo aver condotto il programma per 5 anni. Detiene il record di pacchi aperti in tutto il mondo (oltre 900). Dal gennaio 2013 presenta il nuovo varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi, affiancato dalle attrici Laura Chiatti e Donatella Finocchiaro, e dallo showman Cristiano Malgioglio. Nell'estate del 2014 conduce su Rai Sport 1 il programma comico-sportivo Maxinho do Brazil, dedicato ai mondiali di calcio brasiliani. Il 31 maggio 2015 è ospite, insieme a Cristiano Malgioglio a Quelli che il calcio, condotto da Nicola Savino. Il 2 giugno 2015 conduce, insieme ad Amadeus, Claudio Lippi e Pupo la Partita del cuore su Rai 1. Dall'11 settembre al 20 novembre 2015 è concorrente del programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Dal 29 agosto 2016 conduce su Nove 150 puntate del game show Boom!.

