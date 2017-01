"Parsons Dance": la danza atletica-acrobatica al Teatro Comunale di Thiene

Domenica 12 marzo alle ore 18.30 il Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18 proporrà lo spettacolo di danza "Parsons Dance Italian Tour 2017" per l'appuntamento "fuori abbonamento" della XXXVII stagione di prosa (vedi programma). Direttore Artistico: David Parsons. Resident Light Designer: Howell Binkley. Coreografie originali dal grande repertorio della storica compagnia americana di David Parsons, una dei più grandi della danza contemporanea internazionale, amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere. La "Parsons Dance" si esibirà con le sue coreografie di maggior successo, create dal genio del suo fondatore. Lo show incarna alla perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso. È ormai un caposaldo della danza post-moderna made in Usa, che può mixare senza paura tecniche e stili per ottenere effetti magici e teatrali, creativi e divertenti. Una danza elegante, ariosa e virtuosistica, che continua comunque a essere accessibile a tutti. Parsons Dance incarna il senso più genuino di una danza che punta dritto all’emozione e al desiderio nascosto di ogni spettatore di ballare, saltare e gioire insieme ai ballerini. Biglietti: platea e 1^ galleria a 18 euro; 2^ galleria a 13 euro.

