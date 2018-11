Papà Ercole e le fatiche di un genitore

“Ercole e le sue fatiche, guida pratica per non soccombere ai propri figli e farli crescere sani!” è il titolo della rappresentazione teatrale che vedrà il suo debutto venerdì 23 novembre alle ore 20.30 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza.

Ercole, è un papà alle prese con i problemi che si presentano nella vita di ogni genitore: gli equilibri di coppia, l’intimità dopo il parto, lo svezzamento e poi la scuola, i bulli…

Ercole riuscirà a gestire le proprie aspettative nei confronti di suo figlio?

Ma soprattutto sarà in grado di rispondere alla fatidica e tanto temuta domanda: papà cos’è il sesso?



La Conferenza Spettacolo, realizzata dalla compagnia teatrale Theama Teatro, in collaborazione con l’equipe multidisciplinare del Centro Clinico La Quercia, è dedicata a genitori, insegnanti, nonni e amici. Il pubblico in sala sarà coinvolto in modo interattivo grazie ai propri smartphone, permettendo l’invio durante lo spettacolo, di riflessioni e domande, che saranno affrontate al termine della serata dai professionisti, specializzati in età evolutiva, del Centro Clinico la Quercia.