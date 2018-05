Ottava edizione di "Bypass" il festival del teatro ad Arzignano

Il progetto By Pass del Comune di Arzignano nasce 8 anni fa come rassegna di teatro contemporaneo, dall’impronta moderna ed innovativa, ma al contempo accessibile e fruibile da un’ampia fascia di pubblico, con un ottimo riscontro in particolare del pubblico giovane.

Dall’anno scorso questo progetto cresce e si trasforma per coinvolgere l’intera città.

Con il progetto “BY PASS festival” si intende concentrare nella città di Arzignano una serie di eventi legati al mondo del teatro, che andranno ad invadere totalmente la città per la durata di cinque giorni, da mercoledì 9 a domenica 13 maggio.

L’obiettivo è quello di coinvolgere nell’esperienza teatrale tanti cittadini, anche non esperti di questo mondo.

Il coinvolgimento sarà guidato da numerose performance all’interno di locali pubblici, in orari diurni, e da incursioni di spettacolo all’interno di spazi non convenzionali.

Altra novità proposta nel corso di questo festival saranno i laboratori gratuiti con le compagnie teatrali che si esibiscono nell’ambito del festival

Spazio sarà riservato anche alla danza, in particolare al teatro danza, come mezzo di espressione artistica, che andrà ad aggiungersi agli altri linguaggi innovativi che da sempre contraddistinguono gli spettacoli teatrali proposti da By Pass.



Il programma