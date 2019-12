Operativi! - Gli Eccentrici Dadarò a Schio

La compagnia Eccentrici Dadarò prosegue la nuova rassegna Schio Teatro Popolare con questo spettacolo per tutte le età che strizza l’occhio a diversi generi teatrali, inondando di risate e divertimento il palcoscenico del Teatro Civico con le tecniche della clownerie e della visual comedy.

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia.

Ma quando sono proprio loro a cadere nel vizio che denunciano si confonde tutto e si finisce a ridere di questa assurda stupidità.

Una pièce che affronta il tema importante della guerra in modo leggero, con comicità, poesia. Operativi! è uno spettacolo per tutti, sia adulti che bambini, che si ritrovano insieme emozionandosi, divertendosi, ridendo, pensando e persino piangendo.

Tra gags classiche, divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, si guarda l’ingenuità dei clown e la debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi e per ripensarci tornando a casa, magari davanti alla tv e al solito TG.

Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997 da un desiderio di in-stabilità. Stabilità nel tentativo di dare concretezza e continuità a un progetto; in-stabilità nella scelta di mantenere un’assoluta libertà di sperimentazione espressiva, realizzando progetti artistici per diverse tipologie di pubblico e proposti con linguaggi distinti quali clownerie, Commedia dell’Arte e arti circensi. Diversi i premi vinti nel corso degli anni e più di 200 spettacoli realizzati.

Platea e Palchi: € 12,00

Galleria: € 10,00

OPERATIVI

Venerdì 6 dicembre, ore: 21.00

Telefono: 0445 525577

Indirizzo: Teatro Civico - Via Pietro Maraschin, 19 Schio