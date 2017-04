"Odisseo": Teatro del Lemming in scena all'AB23 di Vicenza

Nell'ambito della rassegna Primavera AB23//Residenze-Spettacoli-Laboratori e del progetto Connessioni - Rete Veneta per la Ricerca Teatrale: giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2017, ore 21.00, AB23 - Vicenza - ODISSEO - Viaggio nel Teatro (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 327.3952110, max 30 spettatori a replica) con Alessio Papa, Boris Ventura, Chiara Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Katia Raguso, Maria Grazia Bardascino, Marina Carluccio costumi Genny collaborazione drammaturgica Roberto Domeneghetti musica e regia Massimo Munaro una produzione Teatro del Lemming - "In fondo il migliore modo di viaggiare è sentire, sentire tutto in tutti i modi".

Dopo EDIPO, DIONISO e AMORE E PSICHE, il lavoro su ODISSEO si propone come ultima tappa di un progetto che si configura propriamente come una tetralogia sul mito e sullo spettatore. In questo spettacolo la relazione diretta attori e spettatori è portata, dopo che i lavori precedenti presupponevano la partecipazione di un numero ristretto di spettatori, ad una partecipazione più vasta che rimanda contemporaneamente anche ad una identità, quella di Odisseo che, così come quella dello spettatore teatrale, non può che darsi come molteplice e multiforme. Il viaggio di Odisseo è un viaggio circolare che presuppone una partenza ed un ritorno: da Itaca a Itaca.

Questo viaggio possiede di fatto, piuttosto che uno svolgimento lineare, un andamento sincronico: tutto accade sempre contemporaneamente Come in un sogno. Nel Mare come nel Teatro non esiste un centro. E il Mare, come il Teatro, non lascia tracce. Ma il Teatro è forse l'unico luogo al mondo in cui - come per Odisseo il Mare - ciascuno di noi può reincontrare i propri fantasmi e riconquistare così la sua Itaca. Metafora di un teatro che può essere non solo subito ma anche attraversato compiutamente e a cui tornare diversi eppure uguali.

ELENCO TEATRI