Il 3 marzo torna la “Notte di magia”.



Dopo il grande successo dell’edizione 2017, torna al Palazzetto dello Sport la Notte di magia a

Montebello, evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è sabato 3 marzo alle 21. I protagonisti, presentati dal Mago Batolà (nome d’arte

dell’assessore Stefano Valente), saranno i maghi Alberto Giorgi e Laura, I.Ma.Gi.A., Shezan,

Lenard, Sandrino e Sacha.

Prevendita biglietti presso Bar Gaito e Dersut Nicoletti. Biglietto intero 10 euro; ridotto 5 euro per

ragazzi fino a 12 anni e per over 65; gratuito per disabili (con ingresso ridotto per gli accompagnatori).

La biglietteria sarà aperta la sera dello spettacolo a partire dalle 20.