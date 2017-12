“Note di Natale": Le Sorelle Marinetti al Teatro Civico di Schio

Giovedì 14 dicembre e in repilca venerdì 15 dicembre sempre alle ore 21 andrà in scena al Teatro Civico di Schio lo spettacolo teatrale-musicale "Note di Natate" con Le Sorelle Marinetti, il fenomenale trio vocale che ha fatto della canzonetta sincopata una missione di vita e di show. Sul palco, accanto al trio Marco Lugli (Scintilla), Nicola Olivieri (Turbina) e Matteo Minerva (Elica), il quartetto jazz dell’Orchestra Maniscalchi: Adalberto Ferrari al clarinetto, Christian Schmitz al pianoforte, Paolo Dassi al contrabbasso, Riccardo Tosi alla batteria.

Una serata dal sapore natalizio ironica e divertente in un turbinio di musica, voci ed emozioni. Atmosfera d’altri tempi con sketch, coreografie e aneddoti sul costume e la cultura anni 30 cullati dalla bellissima musica delle orchestre leggere dell’Eiar (l’antenata della RAI, che a Torino aveva sede in via Arsenale). L’Italia dei nostri nonni che seppe trovare un motivo di sorriso e spensieratezza nelle “canzoni della radio” in un momento tutt’altroche facile. L’Italia dei “telefoni bianchi” di Camerini (le commedie cinematografiche brillanti), delle “sale per danze” eleganti (un esempio su tutti la Sala Gay di via Pomba di Torino), della radio, delle radiocronache calcistiche, della Fiat Topolino e della Balilla, del pugile Primo Carnera e del trasvolatore Italo Balbo.

Le Sorelle Marinetti, vantano, accanto a una estensiva attività teatrale, anche collaborazioni di prestigio, come quella con Arisa a Sanremo (2010), con Simone Cristicchi in un fortunatissimo tour estivo (2011) e con Vinicio Capossela per l’album “Marinai profeti e balene” (2012). «Il segreto del loro successo?» - riflette Giorgio Bozzo, autore e produttore del trio - «Ce lo siamo chiesti molte volte. Forse piace l’operazione di recupero di una memoria familiare, forse quelle vecchie canzoni hanno ritornelli talmente orecchiabili e accattivanti che il tempo non è riuscito a scalfirli».



Informazioni: 0445.525577 - info@teatrocivicoschio.it - www.teatrocivcoschio.it.

Biglietti Platea: intero € 25,00 - ridotto € 21,00 - Galleria: intero € 15,00 - ridotto € 13,00. Riduzioni: Over 65, Under 30 e soci ARCI.

ELENCO TEATRI