"Nonna, raccontami la Storia": danza e musica al Teatro San Marco di Vicenza

La nipote ritrova in soffitta il diario della nonna e.. "Nonna, raccontami la storia!". Inizia così un un viaggio nella memoria e nelle emozioni attraverso le musiche, che hanno fatto la storia. Lo spettacolo è ideato e diretto da Lisa Stragapede della Free Harmony Dance Time, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Simonetta Marini. L'evento è dedicato alle vittime di trauma cranico e altre gravi cerebrolesioni acquisite. Il ricavato sarà utilizzato per arredare la palestra de La Rocca, la prima casa famiglia in veneto dedicata alle vittime di gravi cerebrolesioni acquisite. Un'attrezzatura specialistica è fondamentale per garantire a queste persone una riabilitazione di qualità e accompagnarli verso l'autonomia, per offrire loro la migliore qualità di vita possibile.

