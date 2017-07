"Niente: la Follia del Branco" a Palazzo Gualdo di Vicenza con "Theama Teatro"

L'ESTATE A VICENZA 2017: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA LUGLIO A SETTEMBRE

In occasione di "Salotto Urbano 2017", martedì 11 luglio alle 21 è in programma "Niente: la Follia del Branco" di Janne Teller a cura di "Theama Teatro" nella corte grande di Palazzo Gualdo a Vicenza in piazzola Gualdi 10 con la partecipazione musicale dal vivo di "Sagra delle Cose Strane". In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al Teatro Spazio Bixio in via Mameli 4

NIENTE. Con il pretesto dell’arte, in questo indimenticabile racconto, il “significato delle cose” visto con gli occhi di un gruppo di ragazzi che lottano per difendere un futuro pieno di ideali, si trasformerà nel più sconcertante monumento all’eterna frustrazione dell’uomo davanti ai misteri della vita e della morte.



BIGLIETTI: Intero 8 euro - 5 euro Ridotto under 12. Acquisto biglietto online presso: www.liveticket.it.



INFORMAZIONI: Theama Teatro - 0444.322525 ore 9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 - info@theama.it - www.theama.it.

ELENCO TEATRI