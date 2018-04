"Navaneva Kids" - Danza in Rete Festival al Teatro Comunale di Vicenza

Ancora appuntamenti di rilievo negli ultimi giorni di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio.

Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio rappresenta una novità nel panorama dell’offerta di spettacolo dal vivo del territorio; fondamentale per l’evento e il suo sviluppo, il concetto di Rete, parola chiave e segno forte del Festival, in grado di assumere una molteplicità di significati: la rete territoriale che si sviluppa tra la città e la provincia grazie alla convenzione tra la Fondazione TCVI e Fondazione Teatro Civico di Schio, il network dei luoghi di spettacolo, la rete di competenze messa a sistema per valorizzare il paesaggio urbano e la creazione di un processo di identificazione del territorio e di alcuni luoghi simbolo attraverso l’esperienza di danza.



_________________________

Giovedì 19 aprile

“NAVANEVA KIDS” una produzione Naturalis Labor in coproduzione con Festival DiR, in prima nazionale

regia e coreografia: Silvia Bertoncelli

interpreti: Matilde Bergo, Aurora Bertoncelli, Matilde Caputo, Eva Casarotto, Alessia Cojan, Giorgia Ghirardello, Moise Golin, Vera Landini, Tommaso Parato, Emma Pauletto, Lucrezia Polato, Vittoria Strafezza, Lucia Vivian

assistente: Paolo Ottoboni

scenografia: Antonio Panzuto

costumi: Lucia Lapolla

filastrocche: Paolo Ottoboni

Il progetto “Navaneva Kids” è presentato per celebrare con gioia e freschezza i trent’anni di attività della Compagnia Naturalis Labor; la coreografa Bertoncelli ha riallestito il suo spettacolo “Navaneva” del 2013 in versione young, con un cast di giovanissimi interpreti under 12 selezionati fra le scuole di danza di tutto il Veneto.

Il lavoro coreografico, un’avventura surreale tra le onde del mare, è ispirato alle tecniche di scrittura creativa di Gianni Rodari e sonda le possibilità della composizione, della scomposizione e della variazione dei movimenti, delle immagini, delle parole e anche degli oggetti; la danza, con il mare, condivide un incessante andare e venire di movimenti e di figure sempre nuove.

Nella convinzione che inventare e articolare linguaggi sia un’esperienza di libertà, “Naveneva Kids” rappresenta prendere parte a questo gioco; la scommessa è quella di accompagnare i tredici piccoli danzatori in un percorso che consenta loro di attraversare ed interpretare in autonomia uno spettacolo di repertorio della Compagnia, restituendolo al pubblico con una rinnovata freschezza.

Il “Naveneva” delle origini è riuscito a fare cerchi nell’acqua per imbarcare ora, con i nuovi giovani interpreti, il pubblico del futuro.

SILVIA BERTONCELLI

Coreografa e danzatrice, ha lavorato in Italia e all’estero per le compagnie Naturalis Labor, Ersiliadanza, Arearea, Lubbert Das, Cie Blicke, Abbondanza Bertoni, Cie Lanabel, dopo la sua formazione in danza classica e contemporanea a Verona, Bruxelles, Parigi.

Ha proseguito con la danza contemporanea all'Accademia Isola Danza di Venezia diretta da Carolyn Carlson dove ha incontrato coreografi come Wim Vandekeybus, Benoit Lachambre, David Zambrano, Nigel Charnock, Susanne Linke, Jose Nadj, Larrio Ekson, Enzo Cosimi, Raffaella Giordano, Ivan Wolf.Dal 2010 danza nella Rui Horta Dance Company.

Nel 2011 il coreografo portoghese crea per lei il solo Danza, con il quale partecipa ai più importanti festival europei.

Nel 2013 diventa assistente di Rui Horta; contemporaneamente inizia un percorso compositivo proprio come coreografa della sezione danza contemporanea della Compagnia Naturalis Labor, firmando la regia e le coreografie degli spettacoli Naveneva (2013), La Guerra Granda delle donne (2015), Where we forgot The Gardeners (2015-2016), Oro d’ore (2016), The Lovers, in collaborazione con Luciano Padovani (2016).

Dal 2003 tiene corsi e masterclass in Italia e all’estero.

_________________________

I biglietti di Danza in Rete possono essere acquistati un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, in Viale Mazzini 39 (tel. 0444.324442 – biglietteria@tcvi.it) aperta dal martedì al sabato 15.00-18.15, dalla App TCVI e online su www.festivaldanzainrete.it.