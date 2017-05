Schio, Natalino Balasso chiude la stagione Grande Teatro

Natalino Balasso torna a Schio, venerdì alle ore 21 al Teatro Astra, con una serata del tutto particolare e corrosiva “Cinebalasso”, ospite speciale l’attrice Marta Dalla Via. Il comico veneto, vero e proprio fenomeno del web con oltre quindici milioni di spettatori sul suo canale di You Tube, sarà guida e commento ad alcuni dei suoi video, proiettati su grande schermo.



Queste opere contemporanee sono un linguaggio nuovo ed efficace per raccontare con pungente leggerezza di come i nostri desideri siano pilotati e modifichino la nostra stessa visione del mondo. Il canale “Telebalasso” è indipendente ed esiste senza nessuna forma di sostegno televisivo o radiofonico ed è il risultato di una forma di spettacolo e di comunicazione ritenuta nuova, di grande diffusione perché facilmente visibile, una forma di interpretazione del presente e uno strumento di comprensione della realtà in cui viviamo.



Natalino è attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. I suoi spettacoli sono stati spesso ospitati a Schio e, con questa serata un po’ speciale, consente di terminare il “viaggio nel tempo” intrapreso nella stagione teatrale 2016-2017 aprendo un capitolo nuovo: quello dell’uomo nel suo tempo e nel tempo della comunicazione tecnologica dello spettacolo.

Info: Platea: intero € 17,00 – ridotto € 14,00 | Galleria: intero € 11,00 – ridotto € 9,00

ridotto under 26, over 65 e abbonati stagione teatrale 2016-2017.

Orari biglietteria (Teatro Civico): dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e tutti i giovedì anche dalle 16 alle 18.30. Teatro Civico Schio, via Pietro Maraschin, 19 – Schio (VI) Tel 0445 525577 info@teatrocivicoschio.it