"Mysterium: La Notte degli Spiriti" al Castello Inferiore di Marostica

In occasione di Halloween, lunedì 31 ottobre dalle 20.30 alle 23.30 al Castello Inferiore di Marostica è in programma "Mysterium: La Notte degli Spiriti" con rappresentazione teatrale, percorsi guidati e degustazioni per Spettacoli di Mistero 2017. Rievocazione dei misteri e delle paure, evocando gli spettri di alcuni illustri o sconosciuti abitanti del Castello Inferiore per ripercorrere mediante le loro vicende di vita e di morte la storia di Marostica attraverso i secoli fino ad arrivare al 1900. Partenza dal portone in legno del castello. Evento indicato sia per adulti che per famiglie con bambini. Biglietti: 8 euro. Contatti: info@marosticascacchi.it - 0424.72127.

ELENCO TEATRI