"My Romatic History": l'ironia della vita al Teatro Busnelli di Dueville

Venerdì 3 febbraio alle 21 è in programma lo spettacolo "My Romantic History" (Una Commedia Romantica) di D. C. Jackson al Teatro Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 per la rassegna "W Days". Atttori: Giuseppe Amato – Denis Fontanari – Alice Melloni – Paola Mitri. Idea e progetto Riccardo Bellandi. Regia: Chiara Benedetti. Coreografie: Claudia Monti. Scene: Federica Rigon. Traduzione: Marco Ghelardi. A volte accidentalmente si aprono i cassetti come "vasi di Pandora" e ne escono sorprese del tutto inaspettate. Trama: una generazione di trentenni insoddisfatti e buffi, alle prese con la quotidiana difficoltà di far coincidere la realtà con i propri sogni. La spietata ironia della vita viene raccontata attraverso il gioco del teatro da quattro attori, che in scena mutano continuamente il piano del racconto. I punti di vista si intrecciano, come in un diario scritto a più mani e le storie si incrociano involontariamente. "My Romantic History" è una commedia, che fa ridere della goffaggine e dell’ingenuità delle proprie fantasie, raccontando con cinismo il valore della purezza. Biglietti: 10 euro intero e 8 euro ridotto (tutte le donne; 12-25 anni e over 65 anni; abbonati Cineforum Dueville; abbonati rassegna Radici; tessera NOI Associazione Dueville). Per informazioni: 345.7079215 - info@dedalofurioso.it.

