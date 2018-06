Mongolfieri Theatre Circus al Todomodo di Bassano

Due spettacolo: alle 18 e alle 21! Ingresso libero!



Il secondo appuntamento della rassegna estiva TODOshow è lo spettacolo messo in scena dal "Mongolfieri Theatre Circus" direttamente da San Pietriburgo!



Con una fusione suggestiva di teatro e arte circense, il Mongolfieri Theatre Circus trova modi artistici e inusuali per parlare del mondo contemporaneo e dei suoi problemi. Ma la bellezza dello spettacolo deriva in gran parte anche dalle performance interattive, tutte da vivere!



L'associazione Mongolfieri Theatre Circus, di cui fanno parte adulti e bambini, nasce con l'obiettivo creare un luogo speciale in cui ogni bambino possa trovare un’atmosfera amichevole e di affetti, indipendentemente dal background culturale e religioso o dalla condizione sociale.

Sotto la guida di artisti circensi professionisti, i bambini vengono incoraggiarsi ad avvicinarsi a queste arti, con l'intento principale di fare propri i valori di la tolleranza, rispetto, comprensione e amore verso il prossimo.



Quest'evento sarà, quindi, un'occasione da non perdere per volare al di fuori della realtà e cogliere la vita da una prospettiva diversa!