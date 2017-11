"Misteri della Vita del Priaro" a Le Priare di Montecchio Maggiore

Domenica 12 novembre a partire dalle 15 alle 18 a le Priare di Montecchio Maggiore si susseguiranno i "Misteri della Vita del Priaro" una serie di rappresentazioni teatrali a cadenza oraria sulla leggenda nel complesso sotterraneo vicino ai Castelli di Giulietta e Romeo per uno degli appuntamenti con la rassegna "Spettacoli di Mistero 2017". Ingresso unico: 5 euro. Info: 340.0796224 - info@prolocoaltemontecchio.it

MISTERI DELLA VITA DEL PRIARO. Si narra che nei freddi giorni di pioggia invernale non è pensabile entrare alle Priare a lavorare. Troppi strani lamenti si sentono quando il vento ulula tra le pietre. Una strana inquietudine accompagna i priari. Quella vecchia storia che si tramanda da secoli è ancora troppo viva L’intera famiglia dei Pilei che abitava il castello, atrocemente torturata e sterminata dal tiranno Ezzelino da Romano. Gli spettri si aggirano ancora dentro le Priare in cerca di vendetta? Che storia narrano le ossa, che giacciono in fondo alla Priara?

ELENCO TEATRI