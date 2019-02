Mister Green in teatro

PROSA AL RIDOTTO

giovedì 07 febbraio 2019 ore 20.45



MASSIMO DE FRANCOVICH e MAXIMILIAN NISI

MISTER GREEN

regia Piergiorgio Piccoli

foto Nicola Zanettin



Mister Green, anziano proprietario di una lavanderia a New York, è investito da un’automobile. Il conducente della vettura è Ross Gardiner, giovane impiegato in una multinazionale che, accusato di guida pericolosa, è condannato ad assistere Mister Green una volta alla settimana, per sei mesi. Un incontro “accidentale” che avvicina l’uno all’altro, ma quella che nasce come una convivenza forzata, si trasforma nella condivisione di emozioni, valori e sentimenti, dove l’ironia è il segno di una profonda umanità. Interpretata da Massimo De Francovich e da Maximilian Nisi, Mister Green è una commedia di rara bellezza che invita a riflettere, sempre con ironia, sull’incapacità di accettare ciò che non comprendiamo e di accostarsi agli altri con semplice e genuina umanità.