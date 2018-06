"Mille millesimi" spettacolo con gli allievi di Theama Teatro

SPETTACOLO FINALE DEL CORSO PER ADULTI “EVOLUZIONE SCENICA II”

Ispirato al film di Rémi Waterhouse.

I condomini dello stabile sito al numero 29 di Rue des Oursins si danno appuntamento per la consueta riunione annuale di condominio. Come nei condomini di tutto il mondo, c’è un campionario di varie umanità e disumanità: vecchi e giovani, vedove e coppie, ognuno con le sue esigenze. Due inquilini, che si sono fidanzati, vorrebbero unire gli appartamenti con una scala interna, e qualcuno vorrebbe un ascensore. Per giunta, nel cortile c’è un’associazione di volontariato che accudisce i barboni, creando disagi ai condomini, e l’antipatico di turno cerca di riscattarsi organizzando un pranzo collettivo. Ai soliti problemi di gestione del palazzo si sommano quindi le manie e le problematiche degli inquilini-proprietari, capeggiati dall’amministratore Jean-Louis, uomo scaltro e senza scrupoli, ma temporaneamente affetto da depressione. Tra liti, dissapori e piccoli contrasti, si consumano le storie di ognuno e, tra un litigio e un diverbio, può anche nascere l’amore. Alla fine, forse, tutti i condomini avranno trovato una maggiore comprensione, ma la catastrofe è sempre dietro l’angolo. Tipica commedia francese di caratteri, Il testo è divertente e amaro, comico e un po’ disperante, dove il problema principale nella vita dello stabile è la scelta tra egoismo e solidarietà, facendo capire che ci si dovrebbe impegnare maggiormente nell’accogliere le esigenze e le personalità altrui.

INGRESSO LIBERO, MA È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE