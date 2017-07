"Metamorfosi": chiamata pubblica per "I Cinque Sensi dell'Attore" a Vicenza

In collaborazione con il comune di Vicenza nell'ambito di L'Estate a Vicenza 2017 il Teatro del Lemming presenta 5 incontri di chiamata pubblica teatrale per sperimentare il progetto "I Cinque Sensi dell'Attore".

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

Venerdì 14 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: ORFEO ED EURIDICE - Circoscrizione 2, Parco del centro civico

Sabato 15 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: ECO E NARCISO - Circoscrizione 3, Parco di Villa Tacchi

Domenica 16 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: FETONTE E IL CARRO DEL SOLE - Circoscrizione 4, Parco Città

Lunedì 17 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: DIANA E ATTEONE - Circoscrizione 5, Parco giochi di Laghetto

Martedì 18 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: PIRAMO E TISBE - Circoscrizione 6, Centro civico Villa Lattes

Mercoledì 19 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: CEICE E ALCIONE circoscrizione 7, Anfiteatro Via Baracca

Giovedì 20 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00: BACCANTI a Campo Marzo

Partecipazione ed ingresso libero - per info ed iscrizioni 327.3952110

I CINQUE SENSI DELL'ATTORE. Questa CHIAMATA PUBBLICA invita alla partecipazione chiunque desideri sperimentare in prima persona il metodo di lavoro ideato dalla Compagnia, denominato "I Cinque Sensi dell'Attore". Questo metodo, che mette in gioco le emozioni profonde dell'attore proprio a partire dai suoi cinque sensi, viene per una volta trasferito dallo spazio protetto di un teatro a quello aperto di una piazza o di un parco. La sfida è aperta a tutti e non prevede limitazioni al numero, all'esperienza pregressa o all'età dei partecipanti, e invita a schierarsi a favore di un teatro non convenzionale che fa dell'autenticità relazionale dell'incontro fra attori e spettatori il suo nucleo essenziale. Ogni incontro ruoterà attorno ad un differente mito delle METAMORFOSI di Ovidio affrontato secondo la particolare poetica del gruppo. Sarà richiesto a chi vorrà partecipare come allievo di rispondere alla chiamata pubblica iscrivendosi gratuitamente via mail a infolemming@teatrodellemming.com o telefonando al numero del Teatro del Lemming 327.3952110.

In ogni caso chiunque voglia partecipare deve recarsi nel luogo dell'evento vestito di bianco almeno un'ora prima dell'inizio.È possibile partecipare sia al singolo incontro che all'intero ciclo laboratoriale. Chi vorrà semplicemente assistere all'evento potrà seguire, come a cuore aperto, un momento del processo della costruzione di uno spettacolo, di cui questo laboratorio è tappa fondamentale.

In caso di maltempo, gli incontri si svolgeranno presso la nostra sede di AB23, in Contrà Sant'Ambrogio 23, Vicenza.