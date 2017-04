"Mending Song" della compagnia "Carichi Sospesi" all'AB23 di Vicenza

Lo spettacolo MENDING SONG ruota attorno alle figure di due amanti, che si accaniscono crudelmente tra loro, in una sorta di gioco senza scampo, un gioco che sembra essere stato progettato da un dio spietato e lontano capace di tessere i fili di un destino già cucito. L'intera drammaturgia si articola tra un "Prima e un Dopo", che si intrecciano senza un chiaro ordine cronologico, lasciando allo spettatore il compito di ricomporre l'intera trama. Dialoghi serrati, giochi erotici, test inconcludenti, cambi di ruolo sono gli elementi utili a sviscerare questa disperata storia d'amore nella quale il linguaggio apparentemente quotidiano cela parole, attimi e respiri che raccontano un'altra storia, una storia fatta di perdita e della disperata, fragile, violenta ricerca di un senso nel sopravvivere l'uno accanto all'altra. L'intera costruzione scenica dello spettacolo, che vede alla regia Marco Caldiron e in scena gli attori Anna Benico e Marco Tizianel, denota una scelta narrativa ben precisa: lo spazio viene usato in maniera estremamente dinamica, acquisendo una specificità fisica e via via anche emotiva.

