"Memorie del Nostro Fugimento: Partire è un pò Morire" in Basilica Palladiana

Mercoledì 18 gennaio alle 21 presso la Basilica Palladiana Carlo Presotto e Diego Dalla Via presentano lo spettacolo interattivo "Memorie del Nostro Fugimento: Partire è un po' Morire" con Carlo Presotto, Paola Rossi e Matteo Balbo per una produzione "La Piccionaia" in collaborazione con "Non Dalla Guerra" e media partnership "Urbanexperience". Un gruppo di persone in uno spazio pubblico e tre attori che interagiscono con loro attraverso una voce in cuffia che propone istruzioni, domande e movimenti. Si chiedono quali sono i segni, i gesti, gli oggetti, che differenziano gli "altri" da "noi" per una drammaturgia di azioni e reazioni senza ruoli prefissati per provare a dare un nuovo significato al termine “spaesamento”. Un’esperienza in prima persona dalla parte di chi assiste e di chi fugge, in cui lo spettatore diventa parte attiva e si trova a decidere personalmente se prendere posizione e reagire, oppure subire e adeguarsi. In gioco, le emozioni e le sensazioni che si provano di fronte all’“altro” che non si conosce e che diventa un muro bianco sul quale proiettare proprie paure, come quella di vedersi rubare l’identità, gli oggetti e le relazioni che la disegnano. Partecipazione a numero limitato, prenotazione consigliata. Carlo Presotto, direttore artistico de La Piccionaia, è regista, autore, attore e formatore: la sua curiosità lo ha portato ad esplorare e indagare i luoghi di confine tra teatro e video, tra performance e rappresentazione, tra infanzia ed età adulta, tra educazione e teatro. Diego Dalla Via, autore e attore con la sorella Marta nella compagnia Fratelli Dalla Via, vive e lavora a Tonezza del Cimone. Biglietti on line su: www.teatroastra.it/portfolio-item/carlo-presotto-diego-dalla-viamemorie-del-nostro-fugimento-partire-e-un-po-morire/

