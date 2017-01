"Me e Te" per i bambini delle scuole primarie al Teatro Astra di Vicenza

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio alle 9.30 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 andrà in scena lo spettacolo "Me e Te" a cura della compagnia "La Città del Teatro" per i bambini delle scuole primarie. Regia: Maria Grazia Cassalia e Donatella Diamanti con Annalisa Cima e Stefano Tognarelli. Scene Riccardo Gargiulo. Età consigliata 5-10 anni. Durata 55 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore. Una commedia romantica per ragazzi, scandita da una colonna sonora vintage, contrappunto ironico della trama. Una storia tenera e spassosa, che viaggia nel sentimento più serio del mondo, di cui ognuno, piccolo e grande, prima o poi chiederà conto. Lo sguardo del giovanissimo protagonista sarà così il veicolo per parlare d’amore con i bambini, cogliendone gli aspetti più profondi a scapito degli stereotipi derivati da un’educazione ancora fondata sul rosa e sul celeste, su Marte e su Venere, su chi può piangere e chi no. Il protagonista è Giacomo, che quando si innamora per la prima volta proprio non si aspetta tutti quei sintomi da femmine. Tra consigli strampalati e tutte quelle regole del gioco contrapposte, cose da maschi di qua, cose da femmine di là, il suo primo amore lo prende fin troppo di petto. Saranno mamma e papà, che si sono lasciati da un po’, a trovare le parole giuste per spiegare al loro figlio qualcosa sull’amore e rispetto. Qualcosa che darà finalmente a Giacomo le risposte di cui ha bisogno.

