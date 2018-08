Max Collini alle Fornaci Rosse: dagli Appennini alle Ande

Lunedì 3 settembre Max Collini porterà sul palco di Fornaci il suo spettacolo teatrale "Dagli Appennini alle Ande".



In forma di monologo reciterà - con il cuore in mano e in perfetta solitudine - alcuni dei racconti che ha scritto in prima persona e che più hanno caratterizzato il suo percorso artistico, prima con gli Offlaga Disco Pax e oggi con Spartiti - Jukka Reverberi + Max Collini.



Ascolterete storie ironiche, divertenti, intimissime, universali e tutte ambientate al confine preciso tra quello che avrebbe potuto essere e quello che non sarebbe stato mai. Uno spettacolo unico e imperdibile.