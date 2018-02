Master class: pratica vocale nel repertorio russo

Marzo - Aprile 2018

(date da definire)

Docente referente Victoria Lyamina

Pianista Sergio Marcante

Repertorio russo, tradizione e stile russo, pronuncia e letture in cirillico.



Il corso è rivolto agli allievi di Canto lirico, Musica vocale da camera e Canto barocco dei corsi accademici, ad esterni al Conservatorio e agli alunni di altri corsi se interessati in una collaborazione strumentale.



Informazioni e iscrizioni presso l'Ufficio Produzione del Conservatorio.



Presentazione

L’obiettivo del corso è di avvicinare gli studenti di Canto e Musica vocale da camera al repertorio della musica russa e alla pratica vocale di questo stile, scuola e tradizione, con introduzione al patrimonio musicale russo e alla suaesecuzione con presentazione di materiali video.

Per l’anno accademico 2017/18 sarà dedicato a “Antologia dell’arte musicale in Russia”. È previsto, inoltre, l’insegnamento della pronuncia e della letteratura delle partiture in lingua russa. Il corso si svolge in 4 incontri individuali preceduti da un incontro introduttivo collettivo e si conclude con un saggio finale in forma di concerto-spettacolo aperto al pubblico.



Periodo di svolgimento Marzo – aprile 2018 con date da definire



Luogo Sala Concerti



Iscrizioni entro il 27 Gennaio 2018 inviando il modulo di iscrizione al seguente indirizzo produzione@consvi.it.



Destinatari

Il corso è rivolto a studenti del Conservatorio di Vicenza e a esterni in possesso di competenze equivalenti. Studenti di altri corsi possono collaborare come strumentisti.



Programma

Il repertorio per il corso sarà selezionato dal docente e messo a disposizione degli studenti secondo le loro preferenze e caratteristiche.



Modalità di partecipazione



Studenti interni: la partecipazione è gratuita, con domanda obbligatoria inoltrata all’Ufficio Produzione del Conservatorio.

Studenti esterni effettivi: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di Euro 150,00; con domanda obbligatoria inoltrata all’Ufficio Produzione del Conservatorio.

Studenti esterni scuole convenzionate: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di Euro 80,00; con domanda obbligatoria inoltrata all’Ufficio Produzione del Conservatorio.

Uditori interni ed esterni: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di Euro 70,00; con domanda obbligatoria inoltrata all’Ufficio Produzione del Conservatorio.

Pagamenti: da effettuare sul ccp 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366) intestato al Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contrà S. Domenico 33, 36100 Vicenza



Riconoscimento

Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 12 ore – 1 CFA - Idoneità; se attivi in tip. D - 12 ore - 2 CFA – Idoneità.

Studenti iscritti in altri conservatori: riconoscimento per frequenze (ed eventuale esame) per le discipline elencate nella convenzione con l’istituto di provenienza.

A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 9 ore, con indicazione delle ore effettivamente frequentate.