Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show al Comunale di Vicenza

Venerdì 2 febbraio alle 20.45 all'interno dell'11° Stagione Artistica del Teatro Comunale di Vicenza nella Sala Maggiore del TCVI i due celebri attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano in uno show, di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal M. Gabriele Comeglio.

In quasi 2 ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offriranno alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.

Lo spettacolo, che ne scaturisce, sarà una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata natalizia di “Tale e Quale Show”.

Biglietti: Intero: 34 euro - Over 65: 24 euro - Under 30: 15 euro

Biglietti in vendita: in biglietteria - on-line sul sito www.tcvi.it - sportelli Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza - anche con 18 App e Carta del Docente