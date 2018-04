Marco Goldin racconta "L'anima di Van Gogh" - recital al Teatro Olimpico

Marco Goldin racconta Vincent. Remo Anzovino al pianoforte

Marco Goldin racconterà la vita e l’opera di Van Gogh in modo diverso, definendo entrambe nel loro lato più struggente, emozionato e poetico, mescolando parole, anima e colori.

Mentre Remo Anzovino al pianoforte suonerà, in assoluta e unica anteprima mondiale, le musiche che ha scritto come colonna sonora per il film Van Gogh.

Tra il grano e il cielo, che, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital per la serie “La grande arte al cinema”, sarà nelle sale italiane dal 9 all’11 aprile e poi in oltre cinquanta nazioni nel mondo.

Un recital, della durata di novanta minuti, che si annuncia veramente speciale e imperdibile, e al quale vi consigliamo dunque di non mancare.

Per maggiori informazioni

0444222800

