"Manco Arrogansa e Tutti Contenti": il "trio" Marco e Pippo a Brendola

Sabato 28 gennaio alle 21 andrà in scena lo spettacolo di cabaret "Manco Arrogansa e Tutti Contenti" con Marco e Pippo, l'unio duo che è un trio, presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28 per la 31^ rassegna teatrale. Autori: Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno. Regia: Gaetano Ruocco Guadagno. Scenografia: Alberto Nonnato. Foto: Nicola Boschetti. Organizzazione: Silvia Burattin. Il nuovo show di Marco, Pippo e Gaetano, che hanno poche certezze nella vita: il calcio, la passione, il buon cibo delle sagre, il buon colesterolo nel sangue, l’amore per l’aradio, lo studio dell’italiano, i Pitura Freska, l’attività fisica intensa, le bugie sull’attività fisica intensa, i capelli bianchi di Gaetano, la puntualità di Marco e l’abbigliamento di Pippo. Ma la certezza più grande, che li ha uniti nel tempo come tre fratellini, è che "sensa arrogansa" il mondo sarebbe decisamente migliore con il loro motto "Sosteniamo l’umiltà. Abbasso l’arroganza". Una cosa è sicura: a loro la gente arrogante non piace. Biglietti: 8 euro intero - 6 euro ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni. Abbonamenti: 46 euro intero - 40 euro ridotto per i soci Sala della Comunità, soci Pro Loco e ragazzi fino ai 14 anni. Il servizio di prenotazioni on-line non è più disponibile per questo spettacolo. Per verificare i posti disponibili: 0444.401132 - 339.5060122.

