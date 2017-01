"Maledette Suffragette": Stella & Bertelli al Teatro Super di Valdagno

Venerdì 13 gennaio alle 21 verrà inaugurata la rassegna teatrale Finisterre 2016-2017 (vedi programma) con lo spettacolo "Maladette Suffragette" di e con il duo Gian Antonio Stella e Gualtiero Bertelli insieme alla Compagnia delle Acque in prima regionale presso il Cinema Teatro Super di Valdagno in viale Trento 28. La rappresentazione riflette le storie di canti e immagini della lotta per l’emancipazione delle donne. Compagnia delle Acque: Paolo Favorido (pianoforte), Domenico Santaniello (contrabbasso, violoncello), Giuseppina Casarin (voce) Rachele Colombo (percussioni, voce) e Maurizio Camardi (sassofoni, flauti). Produzione: "Gershwin Spettacoli".

I primi movimenti per l’uguaglianza delle donne nacquero durante la Rivoluzione Francese, quando la parola "égalité" sembrava dilagare in ogni dove. Chi lottò per raggiungere questo traguardo fu la drammaturga Olympe de Gouge, ghigliottinata in piena rivoluzione nel 1793. Nel 1893 la Nuova Zelanda fu il primo Stato a concedere il voto a tutte le donne. Per raggiungere questo primo e unico risultato nel XXVII° secolo migliaia di donne dedicarono la loro vita alla rivendicazione del "Woman Suffrage". Ci volle il sacrificio di Emily Davinson, durante il derby di Epsom del 1913; ci volle lo sciopero della fame di Marion Dunlop; ci vollero le centinaia di proteste, le cariche della polizia, gli innumerevoli arresti, l'infinita sequenza degli anni di carcere distribuiti a centinaia di donne. Ci vollero le 129 operaie bruciate vive nella camiceria della Triangle Waist Company di New York, il 25 marzo del 1911. E prima ancora ci vollero le migliaia di donne bruciate vive per stregoneria, superstizione figlia dell'eterna discriminazione a cui fu sottoposta per secoli la donna, in anima e corpo, dalla Chiesa.

Gian Antonio Stella: è inviato ed editorialista del Corriere della Sera. È stato insignito di vari premi tra cui: Premio giornalistico Luigi Barzini, È giornalismo, Premio Ischia Internazionale di giornalismo, Premio Internazionale “Columnistas del Mundo” e il premio per la saggistica Saint Vincent. Per Rizzoli ha pubblicato L’orda (2002); Odissee (2004); Avanti popolo (2006); Negri, froci, giudei & co. L’eterna guerra contro l’altro (2009); con Sergio Rizzo firma poi i bestseller La Casta (2007) e La Deriva (2008) e l'ultimo Vandali! L'assalto alle bellezze d'Italia (2011). Tra le opere narrative si ricordano Il maestro magro (2005), La bambina, il pugile, il canguro (2007) e Carmine Pascià (2008).

Gualtiero Bertelli: musicista e scrittore, ha sviluppato negli anni la ricerca sulla canzone popolare veneziana. Nel 2002 fonda La Compagnia delle Acque; collabora, tra gli altri, con il vice direttore del Gazzettino di Venezia, Edoardo Pittalis, e con Gian Antonio Stella.