"Maldamore": debolezze sentimentali al Teatro San Giuseppe di Vicenza

Domenica 12 febbraio alle 16 è in programma lo spettacolo "Maldamore" di Angelo Longoni, proposto dal Teatro delle Lune di Montebelluna (TV) al Teatro San Giuseppe di Vicenza in via Mercato Nuovo (zona San Felice Cattane) nell'ambito della 18° rassegna di prosa "Teatro Sei" (vedi programma). Trama della commedia: due coppie apparentemente serene, a causa di un banale incidente, sveleranno particolari inconfessati di ciascuno. È una storia di fragilità, amori incrociati, tradimenti e riconciliazioni, nello stile tipico della commedia all’italiana per ridere di noi stessi e delle nostre debolezze sentimentali, affettive ed erotiche. Prezzi: 7 euro intero - 5 euro ridotto. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 - fitavicenza@libero.it; Comune di Vicenza - Circoscrizione n. 6 - telefono 0444.222760; "La Ringhiera" 347.1747432; "Lo Scrigno" 340.7871744.

ELENCO TEATRI