"Madame Bovary" al Teatro Comunale di Thiene

Martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 gennaio sempre alle ore 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Madame Bovary" di Gustave Flaubert su riscrittura di Letizia Russo a cura di "Kora Teatro" al Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18 per la XXXVII stagione di prosa (vedi programma). Regia di Andrea Baracco. Attori: Lucia Lavia, Woody Neri, Gabriele Portoghese, Mauro Conte, Laurence Mazzoni, Roberta Zanardo, Elisa Di Eusanio, Xhuljo Petushi. Produzione di "Khora Teatro": Alessandro Preziosi, Tommaso Mattei, Aldo Allegrini. Diverse sfide letterarie, generazionali e psicologiche ruotano attorno allo spettacolo ''Madame Bovary'', con il quale l'autrice Letizia Russo e il regista Andrea Baracco affrontano uno dei personaggi più celebri della letteratura di tutti i tempi, nato dalle pagine del romanzo omonimo di Gustave Flaubert (1856). Come le più grandi figure di ogni epoca, Madame Bovary va riletto e reinterpretato a ogni generazione. Sul palcoscenico nei panni della protagonista c'è l'attrice Lucia Lavia, che porta con eleganza un doppio cognome importante nel teatro italiano: figlia di Gabriele Lavia e di Monica Guerritore, che interpretò la stessa parte nel 1999. ''Madame Bovary'' è una riduzione fedele alla vicenda, che fruttò a Flaubert un'accusa di offesa alla morale pubblica e un successo planetario e duraturo nel tempo. Trama: Vi si narra la vita di Emma Rouault, andata in moglie a Charles Bovary, un modesto medico di provincia, la quale non trova soddisfazione ai suoi sogni e ai suoi desideri di donna, il cosiddetto ''bovarismo''. Emma sconterà la mediocrità della propria esistenza e, annoiata dalla vita in provincia, si lascierà tentare da una spirale pericolosa, di amanti e folli spese. Indebitatasi con un usuraio e chiedendo inutilmente aiuto ai suoi uomini, Emma finisce con l'uccidersi, lasciando nello sconforto il marito Charles, che pure non ha mai smesso di amarla. Biglietti: platea poltronissime a 30 euro; platea poltrone I a 26 euro; platea poltrone II a 23 euro; 1^ galleria centrale a 26 euro; 1^ galleria laterale a 20 euro; 2^ galleria a 12 euro; 2^ galleria ridotto a 10 euro.

