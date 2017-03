"Ma Che Bella Differenza!": l'accettazione del diverso per i bambini al Millepini di Asiago

Venerdì 17 marzo alle 20.30 presso il Teatro Millepini di Asiago in via Millepini 1 verrà messo in scena lo spettacolo "Ma Che Bella Differenza!" di e con Giorgio Scaramuzzino. In un mondo dove l'altro ci appare sempre diverso, è necessario imprimere con forza un'educazione alla tolleranza e alla fiducia, e per questo c'è bisogno di tutto il paese per far crescere i bambini. Proseguendo il lavoro iniziato con il fortunato spettacolo “Il razzismo spiegato a Lucia”, il regista e interprete Giorgio Scaramuzzino cerca di rispondere ad una problematica sempre più attuale: accettare chi è diverso da noi per lingua, religione, abitudini culturali e sociali. Partendo dall’attenta analisi di Marco Aime, fine e curioso antropologo, nasce così questo monologo che attraverso storie di paesi vicini e lontani vuole far comprendere ed accettare l’importanza delle differenze di qualunque tipo. Un percorso di conoscenza e di informazione sulla diversità dedicato ai più piccoli. La rappresentazione teatrale sarà seguita da un interessante incontro con l'autore, che sarà moderato dalla giornalista Stefania Longhini. Ingresso ad offerta responsabile.

