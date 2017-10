Luci in Scena: "Il Gatto con gli Stivali" del Gruppo Panta Rei a Creazzo

Domenica 29 ottobre 2017, alle ore 16, andrà in scena lo spettacolo per bambini "Il Gatto con gli Stivali" a cura del Gruppo Panta Rei, presso l'Auditorium Manzoni di Creazzo per la rassegna "Luci in Scena - Creazzo a Teatro 2017/18". Attori in scena: Daniela Zamperla, Rita Lelio, Paolo Bergamo, Barbara Scalco e Francesco Corona. Uno dei testi per l’infanzia più amati e conosciuti che Perrault abbia mai scritto: animali parlanti, principesse ed orchi si alterneranno sulla scena per dare vita a questa entusiasmante storia, che ci mostra come sia sempre possibile, in ognuno di noi, trovare la volontà, la tenacia e l’intelligenza necessarie a riscattarci dalle avversità della vita.

Nella versione della compagnia Panta Rei, la fiaba originale è stata arricchita con un simpatico personaggio di nome Pastrocchiello, e i dialoghi vedono spesso il pubblico in veste di interlocutore. La recitazione degli attori è alternata a momenti di teatro di figura con l’ausilio di pupazzi di gommapiuma e cartapesta. Età consigliata: a partire dai 3 anni.

Biglietti: intero a 6 euro; ridotto a 4 euro (per i ragazzi under 12 e i possessori di Carta60). Informazioni sul sito internet del Gruppo Panta Rei: www.gruppopantarei.it. Prenotazioni: 0424.572042 - 340.7854728 - info@gruppopantarei.it.

