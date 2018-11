"Luci in scena: Creazzo a teatro 2018/19": sabato e domenica

Torna all’Auditorium Manzoni di Creazzo la rassegna teatrale “Luci in scena - Creazzo a Teatro”. Organizzata dal Comune di Creazzo e dal Gruppo Panta Rei, la kermesse è giunta alla 5ª edizione e vedrà andare in scena sei spettacoli, che spazieranno dalla prosa classica alle commedie brillanti, dai monologhi comici al teatro per i più piccoli, regalando momenti di puro divertimento a tutta la famiglia. Si comincia sabato 10 novembre con lo spettacolo “Il cornuto immaginario”: il testo di Moliere sarà interpretato dalla compagnia Teatro dei Pazzi, che tra frizzi e lazzi settecenteschi regalerà uno scorcio della grandezza della Commedia dell’Arte. Domenica 11 novembre ad andare in scena sarà la compagnia organizzatrice con uno spettacolo di teatro ragazzi: il gruppo Panta Rei proporrà infatti “Pinocchio”, classico senza tempo per l’infanzia, fedele al testo originale di Collodi. Toccherà poi ad Antonella Questa calcare il palcoscenico del teatro di Creazzo: sabato 24 novembre l’attrice si esibirà in “Vecchia sarai tu”, un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono la loro età e l’avanzare inesorabile del tempo. Lo spettacolo ha vinto il Premio Cervi-Teatro della Memoria 2012 e i Premi Calandra 2012 (migliore spettacolo, migliore attrice). Dopo la pausa natalizia, la rassegna riaprirà i battenti sabato 9 febbraio, con la compagnia Teatro Fuori Rotta che proporrà “A piedi nudi nel parco”, l’irresistibile commedia di Neil Simon che ha fatto il giro dei maggiori teatri del mondo e da cui è stato tratto l’indimenticabile capolavoro interpretato da Robert Redford e Jane Fonda. Altro appuntamento con il teatro ragazzi domenica 19 febbraio: Barabao Teatro porterà in scena “I Musicanti di Brema”. Ultimo appuntamento sabato 23 febbraio, con TIC Teatro Instabile di Creazzo e lo spettacolo “Signori si nasce... cornuti si diventa”, commedia brillante che non mancherà di regalare momenti di grande divertimento. Gli spettacoli serali inizieranno alle 21, quelli domenicali alle 17. Biglietto singolo: 8 euro intero - 6 euro ridotto. Spettacoli per bambini e famiglie: 6 euro intero - 4 euro ridotto (gratuito fino a 3 anni). Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60. I biglietti si possono acquistare a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare i biglietti contattando il Gruppo Panta Rei: 0424.572042 - 340.7854728.



Calendario appuntamenti:

• Sabato 10 novembre 2018 - ore 21, IL CORNUTO IMMAGINARIO, Teatro dei Pazzi

• Domenica 11 novembre 2018 - ore 17, PINOCCHIO, Gruppo Panta Rei

• Sabato 24 novembre 2018 - ore 21, VECCHIA SARAI TU!, Antonella Questa

• Sabato 9 febbraio 2019 - ore 21, A PIEDI NUDI NEL PARCO, Teatro Fuori Rotta

• Domenica 10 febbraio 2019 - ore 17, I MUSICANTI DI BREMA, Barabao Teatro

• Sabato 23 febbraio 2019 - ore 21, SIGNORI SI NASCE… CORNUTI SI DIVENTA, Teatro Instabile di Creazzo



Modalità di acquisto e costi del biglietto:

Spettacoli serali

Biglietto singolo: € 8 intero - € 6 ridotto

Abbonamento per 4 spettacoli: € 28 intero - € 20 ridotto



Spettacoli per bambini

Biglietto singolo: € 6 intero - € 4 ridotto



Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60.



Per informazioni e prenotazione biglietti:

Gruppo Panta Rei

tel. 0424.572042 - mob. 340.7854728

info@gruppopantarei.it | www.gruppopantarei.it