"Libera Nos a Malo": omaggio a Luigi Meneghello al Teatro Astra di Vicenza

Sabato 25 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Libera Nos a Malo", liberamente tratto dall'opera di Luigi Meneghello, a cura della Compagnia "Kitchen Project Teatro" al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55. Riduzione teatrale, drammaturgia e regia: Franca Pretto. Aiuto regia e disegno luci: Gianni Gastaldon. Interpreti: Antonella Asciolla, Luca Bagnoli, Paolo Bonato, Daniela Bosco, Jader Girardello, Martina Marangon, Sara Sarnataro, Amer Sinno, Marta Tabacco, Orietta Zampieri, Marta Zolin. Per il decimo anniversario della morte del poeta e scrittore vicentino Luigi Meneghello, morto nella sua casa di Thiene il 26 giugno 2007, si è voluto celebrare e dare risalto al suo libro "Libera Nos a Malo", capolavoro della letteratura italiana degli ultimi decenni, attraverso l’allestimento di uno spettacolo teatrale. Attraverso una forma espressivo-comunicativa ricca ed universale, che raccoglie e intreccia in sé varie forme di linguaggio, si dà vita a quella capacità immaginativa e a quella felicità espressiva della scrittura di Meneghello tanto ironica quanto carica di nostalgia per quel qualcosa che non si può più recuperare.

TRAMA: vengono descritti momenti dell’infanzia dell’autore rievocati con delicatezza e ironia, tra espressioni dialettali e auliche storpiature linguistiche. Si alternano atmosfere spassose e irriverenti a istanti di lirismo in un susseguirsi brioso di accadimenti quotidiani, nei quali le vicende di una comunità rurale del vicentino si sovrappongono alla storia pacifica del belpaese italiano. Si metterà in scena l’incanto dell’età infantile, l’umorismo che nasce “dallo sfasamento tra il mondo delle parole e quello delle cose”, la ribellione carica di comicità, al conformismo ideologico e morale.

BIGLIETTI e PREVENDITE: prenotazioni: www.spaziokitchen.it/4484/04022017kitchen-project-compagnia-teatralelibera-nos-a-malo/. Posti numerati. Biglietti: intero 12 euro + 1.50 euro di prevendita - ridotto 7 euro + 1.50 euro di prevendita (iscritti alla scuola di teatro di Ossidiana e ragazzi fino ai 14 anni). Per informazioni: Ufficio del Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 (Mar-Ven 10-13 e 15-17.45) - info@teatroastra.it - 0444.323725 (mar-ven 10-13 e 15-17.45). Prevendite on-line con carta di credito: www.vivaticket.it.

