Les Pop Korns: "Oh Oh Cavallo, Arriva Ciumba" al Busnelli di Dueville

"Oh Oh Cavallo, Arriva Ciumba" - Les Pop Korns al Cinema Teatro Busnelli di Dueville

Il gruppo Les Pop Korns è nato tre anni fa ed è composto da giovani e non più giovani amanti del teatro senza nessuna formazione specifica. Le storie rappresentate sono inedite e scritte da loro così come le scenografie ed i costumi, che sono realizzati per la maggior parte con materiale di recupero. Gli spettacoli sono realizzati in modo semplice con dialoghi brevi, canti, balli e tanto movimento per coinvolgere il più possibile i bambini (ma con grande piacere ci siamo accorti che anche i grandi apprezzano e si divertono). Ci si diverte …. e non solo. C'è sempre una sottile idea che permea tutta la recita e che trova la sua esplicita espressione alla fine in una morale o in una frase. Il debutto del gruppo è avvenuto con la commedia, di genere comico-grottesco, "L'allegro chirurgo", ha fatto poi seguito l'anno scorso la rappresentazione, di genere thriller-noir, "Il mistero misterioso di villa Giro Girotondo". Quest'anno si ripresentano sul palcoscenico con un nuovo inedito, di genere storico, e dal titolo "Oh Oh Cavallo, Arriva Ciumba." Spettacolo per tutta la famiglia. Serata di beneficenza. Il guadagno sarà donato all'Associazione Dottor Clown di Vicenza. Per l'occasione il presidente sarà presente e illustrerà brevemente il loro progetto. Ingresso gratuito con offerta libera.

