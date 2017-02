"Le Troiane" di Euripide al Teatro Millepini di Asiago

In occasione della Festa della Donna, martedì 7 marzo alle 21 la Compagnia Arte Povera metterà in scena lo spettacolo "Le Troiane" presso il Teatro Millepini di Asiago in via Millepini 1 per la rassegna della stagione artistica 2016-2017. La commedia drammatica di Euripide, che venne rappresentata nel 415 A.C., si rivela ancora di grande attualità per riflettere insieme sulla condizione della donna. La regia dello spettacolo, vincitore del Premio Stella d'Oro 2015, è affidata a Francesco Boschiero. Trama: le donne troiane, dopo giorni di violenze nel fisico e nell’anima da parte dei vincitori greci, si trovano in attesa in un luogo/non luogo. Tra di esse, regine e principesse (Ecuba, Andromaca, Cassandra, Elena) sono accomunate a donne del popolo. Tutte hanno negli occhi e nella mente i momenti della strage, che ha portato alla eliminazione o all’esilio dei maschi, che difendevano la città, e ora aspettano di sapere quale sarà la loro sorte. Un’opera che svela un'intrigante attualità con le angherie e violenze psicologiche compiute dai vincitori verso il mondo femminile dopo la guerra tra troiani e greci. Biglietti: 10 euro intero - 8 euro ridotto. Per prenotazioni: SIT Sportello Informazioni Turistiche 0424.462221.

COMPAGNIA ARTE POVERA: è una compagnia teatrale amatoriale che si è distinta, sin dalla sua nascita, per un generalizzato e coraggioso lavoro di scandaglio del teatro di tutti i tempi, epoche e generi. L’esperienza pluriennale, svolta in tutto il territorio italiano, ha permesso di affinare la qualità delle produzioni, sempre diversificate: dal classico teatro di prosa, sviluppando i più grandi classici della drammaturgia italiana e straniera (Feydeau, Pirandello, Cooney, Veber, eccetera), fino al teatro contemporaneo, sperimentale e civile.

ELENCO TEATRI