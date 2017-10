"Le Streghe e i Fantasmi di Borgo Vigardoletto" a Villa Valmarana Bressan

Sabato 11 novembre alle 18 in Villa Valmarana Bressan a Vigardolo di Monticello Conte Otto è in programma lo spettacolo "Le Streghe e i Fantasmi di Borgo Vigardoletto" con la Compagnia Teatrale Astichello per la rassegna "Spettacoli di Mistero 2017". Si inizierà con visite guidate alla Villa e con laboratori didattici per bambini. Alle 20 è proposta una cena con degustazione dei prodotti tipici, come la Carota Bianca De.Co., intervallata dallo show interattivo, che racconterà la leggenda con figuranti in costume. Biglietti: 3 euro. E’ richiesta la prenotazione. Contatti: prolocomco@gmail.com - 338.6195794.

