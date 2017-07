"Le Scarpette di Cenerentola" a Rossano Veneto: laboratori e show per bambini

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Giovedì 20 luglio alle 20.30 "Ullulà Teatro" propone lo spettacolo "Le Scarpette di Cenerentola" al Parco Sebellin di Rossano Veneto in via Torricella 29. Lo show, adatto per i bambini dai 4 ai 10 anni, prevede la tecnica del teatro di narrazione e musica dal vivo a cura di Pippo Gentile e Angela Graziani. Prima dello spettacolo alle 18 ci saranno alcuni laboratori tematici e alle 20 il pic-nic serale. Ingresso libero. In caso di maltempo verrà annullato. Info: prolocoderossan@libero.it - www.facebook.com/proloco.rossanoveneto/

ELENCO TEATRI