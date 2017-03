"Le Impiegate" al Teatro Millepini di Asiago

Martedì 21 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Le Impiegate" di Antonio Zanetti a cura della Compagnia "La Torre" al Teatro Millepini di Asiago per l'ultimo appuntamento della stagione teatrale invernale 2016/2017. La commedia divertente in due atti (durata 1 ora e 45 minuti circa) racconta la storia grottesca di tre impiegate: Paola, Lisa e Clara, che lavorano presso l’Agenzia Morini, ma tiranneggiate dalla signora Erika, moglie del titolare. Unico svago a loro concesso durante la giornata è la visita di Assunta, la svagata ed esuberante portinaia del condominio, e di Cosimo. Il signor Riccardo Morini, poco dedito al lavoro, si fa vedere solo quando ha bisogno di soldi per le sue “spesucce”. Ed è proprio a causa di una di queste spesucce che la moglie scopre che lui ha una storia con una delle impiegate. Erika si reca di sabato pomeriggio a casa di Paola trovandovi anche Lisa, Clara, Assunta e Cosimo oltre a Riccardo, precipitatosi là per salvare il salvabile. Biglietti: 8 euro ridotto - 10 euro intero.

COMPAGNIA DELLA TORRE: si è costituita a Ponte San Nicolò (PD) nel 1993 ed è associata alla Federazione Italiana Teatro Amatori. Il suo repertorio è composto di commedie brillanti contemporanee in lingua italiana. In 23 anni di attività si è esibita in tutto il Veneto con oltre 400 repliche, ha organizzato 29 rassegne teatrali (autonomamente o in collaborazione con altre associazioni culturali) e 11 tra corsi e laboratori di Teatro, Cinema e Doppiaggio.

