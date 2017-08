"Le Gemelle Mejerchold" a Vicenza: un duo clownesco tra circo e teatro

Martedì 22 agosto alle ore 21.15 la Compagnia Città Teatro metterà in scena lo spettacolo "Le Gemelle Mejerchold" al Chiostro di San Pietro a Vicenza per il terzo appuntamento con il festival di teatro popolare "Be Popular", organizzato da "Stivalaccio Teatro" con il patrocinio comunale in collaborazione con IPAB. Interpreti: Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. Musica dal vivo di Tiziano Paganelli. Costumi Paul Mochrie. Regia e drammaturgia di Davide Schinaia.

LE GEMELLE MEJERCHOLD. Abilità e talento comico ne hanno da vendere, se non fosse che litigano per qualsiasi cosa: Olga e Manolita, in arte le "Gemelle Mejerchold", cominciarono a cantare insieme per puro caso, dovendo sostituire un numero mancante in un celebre varietà. Da allora non si sono più lasciate e il loro sodalizio continua, in una lotta perpetua sul contendersi la scena. Una è alta, cubica, baritonale, stordita, obliqua; l'altra è bassa, precisa, metodica, sopranile, puntuta. Un perfetto duo clownesco. La carriera delle Mejerchold, già in declino, procede sul filo del rasoio fra promesse di tournée mondiali e clamorosi annullamenti. Le Gemelle Mejerchold (Francesca Airaudo e Giorgia Penzo) sono due poliedriche artiste, che esprimono il canto e la pantomima come abilità peculiari, recuperando quella dimensione surreale e infantile che vive ancora fra teatro e circo; due donne che impastano comicità e musica senza rinunciare a una femminilità un po’ “sciantosa”, che parte dal vaudeville, dal varietà e della rivista per approdare all’arte del clown.

BIGLIETTI: intero a 12 euro - ridotto under 30 a 10 euro. Vendita biglietti dalle ore 20. Inoltre dal 18 al 27 agosto ci sarà un workshop con laboratorio di costruzione artigianale maschere a cura dell'Associazione Manimotò (info@stivalaccioteatro.it - venerdì 25 agosto 19 - 23 / sabato 26 e domenica 27 agosto 10 - 18).

