“Le fiamme di Parigi” al Teatro Comunale di Vicenza

Ancora un balletto per il terzo appuntamento, in programma domenica 4 marzo alle 16.00 dal

Teatro Bolshoi di Mosca, “Le fiamme di Parigi” coreografia di Alexei Ratmansky, musica di

Boris Asafiev con il corpo di ballo, i solisti e i primi ballerini del Bolshoi di Mosca.

Il balletto in due atti (rappresentato per la prima volta al Teatro Kirov di San Pietroburgo nel 1932)

fu portato in scena al Bolshoi fino agli anni ’60 e fu ricostruito da Ratmansky nel 2008. Rivive ora

sul palco del Bolshoi e in diretta sul grande schermo con tutta l'esuberante energia ed il talento

del corpo di ballo del Bolshoi. È un appuntamento imperdibile, un felice mix di musica, danza e

rievocazione storica. Qui il coreografo Alexei Ratmansky, ex direttore artistico del Bolshoi, torna

alle origini del balletto (un lavoro eroico popolare creato per il 15° anniversario della Rivoluzione

d’Ottobre) per far rivivere alcuni dei più stupefacenti "pas de deux"; la trama racconta di come, in

piena Rivoluzione Francese, Jeanne e suo fratello Jérôme lasciano Marsiglia per andare a Parigi

per unirsi alla causa rivoluzionaria che infiamma la capitale; mentre combattono per la libertà,

entrambi incontrano l' amore. Con le musiche di Boris Asafiev, l' amore e la libertà fluiscono in un

unico movimento liberatorio di danza, un balletto raffinato, energico ed esuberante.