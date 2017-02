"Le Betoneghe": ciacole delle donne venete al Teatro Montegrappa di Rosà

Venerdì 24 febbraio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Le Betoneghe" a cura della Compagnia "Teatro dei Pazzi" di San Donà di Piave (VE) al Teatro Montegrappa di Rosà in via Capitano Alessio 7 per stagione artistica 2016-2017. Una rappresentazione in dialetto veneto per una comicità ai massimi livelli con le signore Silvana, Renata e Bertilla insieme alle loro "ciàcole", che conducono in esilaranti siparietti in luoghi abitualmente frequentati. La spontaneità delle donne venete di fronte al nuovo parroco inesperto, l’impazienza all’ufficio postale che le fa inveire contro i politici, le immancabili maldicenze alle spalle delle amiche o l’irresistibile tentazione di farsi i fatti degli altri. Queste ed altre sono le cosiddette "Betoneghe". Biglietti: 10 euro. Abbonamento 5 spettacoli: 40 euro. Ingresso gratuito fino ai 14 anni.

ELENCO TEATRI