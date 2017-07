"Le Avventure di Vaiana" dal film "Oceania": balli e danze tipiche a Montecchio Maggiore

GUIDA EVENTI PER BAMBINI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Giovedì 27 luglio alle ore 21 nel giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore in via San Bernardino (in caso di maltempo al cinema teatro San Pietro) "Fondazione AIDA" e "Ensemble Teatro" invitano tutti i bambini dai 5 anni in su allo spettacolo "Le Avventure di Vaiana" di e con Alessandro Bonollo, Irma Sinico e la danzatrice Angela Jasmine. L'evento è realizzato per "Estate d'Eventi 2017" con il supporto organizzativo e il contributo della Città di Montecchio Maggiore nell'ambito del bando “PalcoLibero in Città 2017".

LE AVVENTURE DI VAIANA. Da miti, leggende e tradizioni delle isole del paradiso: le Hawaii, la Polinesia Francese e la Nuova Zelanda. Vaiana, principessa dell' isola di Moto Nui, come suggerisce il cartone Disney "Oceania" (vedi trailer e trama), dovrà ridare la vita alla Madre Terra, alla quale è stato sottratto il respiro della vita. Un viaggio colorato da danze tipiche come Hula e Haka Maori e strumenti come zucche, cocchi e percussioni dal vivo.

BIGLIETTI: 4 euro intero - 2 euro ridotto fino a 12 anni

