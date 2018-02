Le avventure di Robin Hood a Thiene per progetto Mamamonde

Il Progetto Mamamonde della Fondazione Cumse Onlus è pronto ad occupare anche quest’anno il Teatro Comunale di Thiene con un fantastico spettacolo per grandi e piccini. Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno ottenuto con “Pinocchio” torna, a Thiene, la compagnia amatoriale “I Teatranti in fabula” di Zugliano, con una divertente ed originale versione della favola senza tempo del grande Alexandre Dumas: Robin Hood.



Un duplice appuntamento Sabato 10 Febbraio ore 16.30 ed ore 20.30 al Teatro Comunale di Thiene dove uno speciale Cantagallo, trasformato magicamente nella suggestiva e rigogliosa foresta di Sherwood, ci racconterà la storia del giovane eroe britannico pronto a combattere gli avidi e prepotenti del Regno a favore della povera gente, schiacciata dai soprusi dell’arrogante Principe Giovanni, usurpatore del trono del legittimo sovrano Re Riccardo Cuor di Leone.



Il modo in cui il tiranno e i suoi scagnozzi, in primis il malvagio sceriffo di Nottingham, verranno contrastati sarà decisamente stravagante… improbabili travestimenti e rocamboleschi parapiglia si alterneranno a coinvolgenti balletti e canzoni divertenti, per uno spettacolo spassoso e appassionante per grandi e piccini!



E proprio come nella favola si combatte per la povera gente così nella realtà i TEATRANTI IN FABULA hanno deciso di collaborare anche quest’anno con la Fondazione Cumse Onlus e sostenere con il loro spettacolo il Progetto Mamamonde. Gli incassi dello spettacolo aiuteranno infatti l'orfanotrofio di Nkoabang, inaugurato lo scorso settembre, che ha già iniziato ad accogliere dolcissimi bambini da accudire ed ha sempre più bisogno dell’aiuto di tutti noi.



Ciò che rende unica questa commedia è la caratterizzazione che gli interpreti hanno fatto dei loro personaggi, tanto che non è scontato decidere per chi tifare: l’anticonformista eroe in calzamaglia, il bizzarro Principe, l’inquieto consigliere Sir Pente o il maldestro sceriffo, oltre agli inediti “rappresentanti del clero” e altri imprevedibili “intrusi”… Ognuno troverà la propria risposta partecipando a questa rappresentazione, frutto dell’impegno di molte persone che hanno messo a disposizione la loro passione e professionalità: gli attori, le ballerine, i bambini che animeranno con dolcezza le strade di Nottingham, Gabriella Loss, regista della Teatroinsieme, in veste di preziosa collaboratrice e Sergio Borgo, della Tecnostrutture, esperto tecnico audio e luci.



Una grande famiglia che va ad unirsi all’impegno dei volontari vicentini che hanno creduto nella costruzione di Casa MAMAMONDE che ha finalmente regalato un’accogliente struttura a tanti bambini che non sono diversi dai nostri se non nella sfortuna di non avere genitori che li amino quanto dovrebbero essere amati.



Progetto Mamamonde ed I TEATRANTI IN FABULA vi aspettano allora calorosi nella splendida cornice del Teatro Comunale di Thiene per un grande spettacolo per Mamme, Papà, Nonni, Zii e Bambini pronti a divertirci assieme, ed assieme fare del bene. Info e prenotazioni biglietti nella pagina Facebook Mamamonde, cell 339 3370131 (dalle 14 alle 20), Intero 10 euro-Ridotto 5 euro- Gratis fino ai 3 anni

