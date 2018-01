"Le Avventure di Numero Primo" con Marco Paolini al Comunale di Vicenza

Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio sempre alle 20.45 nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza è in programma lo spettacolo "Le Avventure di Numero Primo", tratto dal romanzo omonimo edito da Einaudi Stile Liber, di Marco Paolini e Gianfranco Bettin. Immagini e scenografia Antonio Panzuto. Musiche composte ed eseguite da Stefano Nanni con Mario Brunello al cello e il Coro Giovanile Città di Thiene. Durata: 120 minuti. Prima della rappresentazione verso le 19 ci sarà il consueto appuntamento con "Incontro a Teatro", condotto da Antonio Stefani de Il Giornale di Vicenza nel foyer del Comunale.

Staff: audiovisivi e luci Michele Mescalchin - elaborazioni sonore Emanuele Wiltsch - Interaction design Enrico Wiltsch - fonica Tiziano Vecchiato - direzione tecnica Marco Busetto - voci campionate Beatrice Gallo, Emanuele Wiltsch - assistente alla regia Angelo De Matteis. Progetto grafico Roberto Abbiati - produzione Michela Signori per Jolefilm.

Programma. “Le avventure di Numero Primo” con Marco Paolini, che è anche l’autore, e con Gianfranco Bettin, è un interessante lavoro sul rapporto degli uomini con l’evoluzione delle nuove tecnologie. Lo spettacolo è la prima parte di un esperimento teatrale in tre capitoli, un racconto di fantascienza, o meglio ancora un racconto di un futuro immaginato nel prossimo ventennio, dove la tecnologia andrà a permeare l’intera società avendo la meglio anche sugli ultimi recalcitranti essere umani. E questo soprattutto in nome dei figli, perché è proprio l’amore per i figli alla base di questo insolito racconto teatrale.