"La Vedova Allegra: Ultimo Valzer a Sarajevo" al Teatro Civico di Schio

Domenica 5 novembre alle 17 andrà in scena nella Sala Calendoli del Teatro Civico di Schio l'opera lirica "La Vedova Allegra: Ultimo Valzer a Sarajevo", tratto dall’operetta di Franz Lehar con un format di musica e narrazione teatrale sulle fasi della scintilla della Grande Guerra nel cuore dei Balcani per il 2° appuntamento del "Ridotto d'Opera". Le fasi saranno minuziosamente ricostruite nello spettacolo senza invidiare nulla al copione di un’operetta viennese. Ideazione e narrazione: Daniele Nuovo - Personaggi e interpreti: Hanna Glavary, Anna Maria Di Filippo, Danilo Danilowitsch, Cristiano Langaro - Accompagnamento musicale: Alessandro Brunelli al pianoforte - Quintetto Cameristico: Chori Canticum.

LA VEDOVA ALLEGRA: ULTIMO VALZER A SARAJEVO. Come il titolo suggerisce, lo spettacolo rievoca il clima e le cronache di una vecchia Europa, che visse con allegra incoscienza gli ultimi anni della sua Belle Époque, sogno di perpetua felicità svanito definitivamente il 28 giugno 1914, giorno dell’attentato di Sarajevo, prologo della Prima Guerra Mondiale. La messa in scena farà rivivere quel mondo d’illusioni raccontando il suo potente quanto involontario significato allegorico. I suoi personaggi di fantasia, appartenenti a un immaginario regno balcanico, di fronte al corso della storia, che da lì a poco li travolgerà, assurgono al ruolo d’involontari cantori dell’inevitabile fine come annunciatori del 1° confitto mondiale, innescatosi con un tragico atto terroristico.

BIGLIETTI: Posto unico 10 euro - Prevendite in biglietteria al Teatro Civico di Schio in via Pietro Maraschin 19: dal martedì al venerdì 10 - 13 / sabato 10.30 -12.00 / aperta anche il pomeriggio degli spettacoli dalle 16.

INFORMAZIONI: 0445.525577 - info@teatrocivicoschio.it

ELENCO TEATRI

Gallery