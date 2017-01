"La Vedova Allegra" al Teatro Comunale di Vicenza

Domenica 26 febbraio alle 16 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in vaiel Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "La Vedova Allegra" con la compagnia "Corrado Abbati" all'interno della rassegna "Fuori Abbonamento" per la 10° stagione artistica. Libretto: Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac. Musica: Franz Lehár. Adattamento e regia: Corrado Abbati. Nel 1861 il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso della Carmen di Bizet), scrisse un piacevole "vaudeville", che divenne famosissimo solo molti anni dopo. Nel 1905 grazie alla musica di Franz Lehár era nata "La Vedova Allegra". La Vedova Allegra non è solo musica, ma è molto di più: è una emozione, una esperienza sensitiva, che si stampa a lungo nella memoria di chi l'ascolta. Lo spettacolo è un capolavoro di genuina ispirazione, dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l'aitante diplomatico Danilo. Nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta "E' scabroso le donne studiar!" in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa edizione de "La Vedova Allegra". In questa sinergia l'operetta vola sulle ali del canto, della danza, della prosa, della maschera, del gesto, facendosi teatro perfetto. Dopo più di 100 anni la storia della Vedova Allegra è ancora attuale in uno degli spettacoli più rappresentati al mondo. Biglietti: Intero a 24 euro - Over 65 a 21 euro - Under 30 a 16 euro. Info: www.tcvi.it.

