"La Traviata" di Verdi al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore

ESTATE D’EVENTI 2017 A MONTECCHIO MAGGIORE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Sabato 22 luglio alle ore 21.15 ai bastioni del Castello di Romeo di Montecchio Maggiore andrà in scena "La Traviata" di Verdi con l'Accademia del Concerto, diretta da Maurizio Fipponi, e il Coro Opera Ensemble per il secondo appuntamento con la rassegna "I Mille Volti di Giulietta 2017", dedicata al “multiforme ingegno” dell’universo femminile.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domenica 23 luglio al Castello di Romeo o al Teatro Sant’Antonio in forma semiscenica. L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale Arteven - Regione del Veneto.

LA TRAVIATA. La storia appassionante di Violetta, che alletta e inorridisce la stessa società benpensante, costringendola in quel ruolo tanto biasimato, ha commosso e coinvolto migliaia di spettatori in tutto il mondo. L’Accademia del Concerto restituisce al pubblico di Montecchio Maggiore l’emozione dell’opera verdiana in una notte d’estate interamente dedicata alla musica. Il Direttore d’Orchestra Maurizio Fipponi, accanto a Francesca Maria Mazzara, Nao Macho, Andrea Zese, e il Coro Opera Ensemble metteranno in scena una Traviata tutta giocata fra sogno e realtà, passato e presente, dove si mescolano in un climax ricco di pathos che porta all’illuminazione, alla comprensione della tragedia: aver vissuto un’illusione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il Castello di Romeo si illuminerà ancora per "Romeo y Julieta Tango", spettacolo coinvolgente e passionale, in cui la danza si fonde col racconto in un crescendo che lascia senza parole (mercoledì 26 luglio) e per "Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" con "Stivalaccio Teatro" (sabato 29 luglio) oltre alla proiezione del film "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli (domenica 30 luglio).

BIGLIETTI: intero numerato 20 euro - ridotto 15 euro.

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI: Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo (0444.492259).

