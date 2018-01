La Signora delle Camelie al Teatro Comunale di Vicenza

Domenica 4 febbraio alle 16 alll'interno dell'11° Stagione Artistica del Teatro Comunale nella Sala del Ridotto sarà proiettato La Signora delle Camelie, tratto da Alexandre Dumas figlio. Coreografia di John Neumeier. Musica di Frédéric Chopin.

Interpreti: Svetlana Zakharova (Marguerite Gautier), Edvin Revazov (Armand Duval), Anna Tikhomirova (Manon Lescaut), Semyon Chudin (Des Grieux), Kristina Kretova (Prudence Duvernoy), Mikhail Lobukhin (Gaston Rieux), Anna Antropova (Nanina), Andrei Merkuriev (Monsieur Duval), Daria Khokhlova (Olympia) e il corpo di ballo del Bolshoi di Mosca

Programma: Quando arriva a Parigi per la prima volta, il giovane e ingenuo Armand è enormemente attratto dalla visione dell’affascinate e desiderabile cortigiana Marguerite Gautier. Il loro incontro dà vita a un passionale e indomabile amore. Il romanzo di Alexandre Dumas prende vita sul palco del Bolshoi, con la prima ballerina Svetlana Zakharova nel ruolo di Marguerite alla ricerca di una via di scampo dalla sua vita di cortigiana. Il Bolshoi porta il lavoro di rara bellezza e profonda tragicità del coreografo John Neumeier a un nuovo livello, accompagnato dalla romantica partitura per piano di Chopin.

Biglietti: Intero: 12 euro - Ridotto: 10 euro (over 65, under 30, abbonati, convenzionati, gruppi])

Biglietti in vendita:: in biglietteria - on-line sul sito www.tcvi.it - sportelli Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza - Acquista anche con 18 App e Carta del Docente